В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. Футбол

УЕФА ищет возможность все же доиграть матчи еврокубков.

В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон
Фото: uefa.com

Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА договорились о том, как доигрывать еврокубки, сообщает Cadena Ser.

При этом планируется возобновить текущий евросезон в августе после того, как завершаться все национальные чемпионаты.

Предполагается, что четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в рамках одного поединка на нейтральном стадионе, а новый сезон стартует в сентябре.

Данное решение должно быть одобрено Исполнительным комитетом УЕФА , который в ближайшее время будет созван, отмечает издание.

Напомним, что путевку в 1/4 финала Лиги Чемпионов уже завоевали "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", "Лейпциг" и "Аталанта".

Ранее бельгийский вирусолог заявил, что нынешний футбольный сезон нереально закончить.

Отметим, что главный футбольный орган Европы предоставил национальным ассоциациям время до 3 августа для завершения сезона в своих чемпионатах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022
Экс-президент ФК "Буковина" умер от коронавирусаЭкс-президент ФК "Буковина" умер от коронавируса
Легендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болидыЛегендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болиды
Минюст США назвал имена чиновников ФИФА, которых РоSSия и Катар подкупили, чтобы получить Чемпионаты мира по футболуМинюст США назвал имена чиновников ФИФА, которых РоSSия и Катар подкупили, чтобы получить Чемпионаты мира по футболу
Команда Формулы-1 "Мерседес" переоборудовала базу в Англии для производства систем ИВЛКоманда Формулы-1 "Мерседес" переоборудовала базу в Англии для производства систем ИВЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса. ФутболМалиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса. Футбол
В 180 километрах от Китая стартовал национальный чемпионат по футболуВ 180 километрах от Китая стартовал национальный чемпионат по футболу
УЕФА начинает осознавать, что футбол в этом сезоне уже не возможен, - консультирующий УЕФА вирусологУЕФА начинает осознавать, что футбол в этом сезоне уже не возможен, - консультирующий УЕФА вирусолог
Отчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен. ФутболОтчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен. Футбол
Экс-игрок "Динамо" занял третье место в опросе на лучшего футболиста Беларуси всех временЭкс-игрок "Динамо" занял третье место в опросе на лучшего футболиста Беларуси всех времен
В чемпионате Беларуси футболист застрял ногой в рекламном щитеВ чемпионате Беларуси футболист застрял ногой в рекламном щите
Бельгия под нажимом УЕФА не решилась объявить о завершении чемпионата - чемпионство Соболя откладывается. ФутболБельгия под нажимом УЕФА не решилась объявить о завершении чемпионата - чемпионство Соболя откладывается. Футбол
В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении количества городов-хозяев Евро-2020. ФутболВ УЕФА отреагировали на информацию о сокращении количества городов-хозяев Евро-2020. Футбол
Из-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. ФутболИз-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. Футбол
Евро-2020 смогут принять не все страны после коронавируса. ФутболЕвро-2020 смогут принять не все страны после коронавируса. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости