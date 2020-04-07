Клубы Серии A проголосовали за уменьшение зарплат игрокам - глава профсоюза игроков возмущен. Футбол

Глава профсоюза игроков Италии Дамиано Томмази возмущен решением клубов сократить зарплаты футболистам.

"Если клубы Серии A вынуждены встретиться на общем собрании и сообщить, что они не будут платить зарплаты, а в реальности, лицом к лицу с игроками, ищут компромисс, то ситуация очень тревожная, - цитирует Football Italia Томмази. - Не могу понять бизнес-логику такого решения: выставить игроков, главных действующих лиц, в дурном свете, в то время как остальные обсуждают с клубами, как выйти из этого кризиса.

Совет директоров профсоюза счел предложение, выдвинутое Серией A и B, неприемлемым. В такие времена поведение Лиг недопустимо. Они хотят бросить игроков, нанести им экономический ущерб.

Те же президенты, что планируют приостановить выплаты, отправляли команды играть до 9 марта, заставляли их тренироваться до середины марта, по-прежнему контролируют их индивидуальные тренировки.

Реальное желание клубов - не платить. Это оставляет нас в замешательстве, учитывая то, что некоторые команды уже сидят со своими игроками и обсуждают, как помочь друг другу", - отметил экс-игрок сборной Италии.

Добавим, что накануне Серия A провела экстренное совещание по видеосвязи после неудачных переговоров с профсоюзом игроков.

В результате 19 клубов договорились о сокращении окладов на 1/6 часть (две месячные зарплаты), если сезон будет доигран, или на 1/3 (четыре месячные зарплаты), если он будет признан завершенным.

Единственный клуб, не участвовавший в голосовании - "Ювентус", потому что клуб уже до этого договорился о сокращениях окладов с игроками и другими сотрудниками.