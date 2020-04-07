Президент УЕФА заверил, что при любых раскладах "Ливерпуль" получит свой трофей". Футбол

Мерсисайдцы находятся в шаге от чемпионства.

Президент УЕФА заверил, что при любых раскладах "Ливерпуль" получит свой трофей"
Александр Чеферин
Фото: Юрий Кодрун

Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что "Ливерпуль" в нынешнем сезоне впервые в своей истории выиграет титул чемпиона Английской Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса, спортивный функционер считает, что при любом развитии событий подопечные Юргена Клоппа завоюют долгожданный титул.

"Я не вижу варианта, при котором "Ливерпуль" не получит титул. Если АПЛ возобновят, то они наверняка выиграют чемпионат. Теоретически еще не все решено, но фактически "Ливерпуль" за шаг от чемпионства", - цитирует Чеферина Ekipa24.

"Я не вижу сценария, при котором "Ливерпуль" не стал бы чемпионом. Я понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это случится при пустых трибунах или на каких-то переговорах в кабинетах, но я верю, что они так или иначе получат титул", - убежден словенец.

Ранее Чеферин сообщил, что футбольный сезон в Европе потеряет актуальность, если его не возобновить к концу июня.

Напомним, "Ливерпулю" для официального оформления чемпионства достаточно набрать в оставшихся 9 матчах 6 очков.

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