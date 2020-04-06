Баскетболист сборной Украины рассказал, как одолел коронавирус

Форвард национальной команды Украины и испанской "Фуенлабрада" Вячеслав Бобров во время онлайн-интервью аккаунта ФБУ в Instagram рассказал о том, как заболел коронавирусум, а также о том, как преодолел болезнь.

Напомним, 27-летний баскетболист вернулся из Испании и через несколько дней почувствовал себя плохо. Бобров вызвал "скорую", которая отправила его в столичную Александровскую больницу, где он сдал позитивный тест на Covid-19.

"Отношение врачей было хорошим. Каждый день они приходили в одно и то же время. Приходила медсестра, делала кварцевание. Отношение очень хорошее, но врачи активно просят, чтобы люди придерживались карантина, не оставляли палаты, чтобы уменьшить зону риска. Ведь врачи, которые там работают, они рискуют своим здоровьем и здоровьем близких. В палате все лежали по одному и на каждого больного ежедневно тратили где-то по 10-15 минут.

Что касается симптомов, то у меня три дня была температура, обоняние и вкус я не терял, был небольшой сухой кашель, потому что я заболел пневмонией. В целом чувствовал себя хорошо, но первые четыре дня было тяжеловато из-за антибиотиков и температуры.

За палату и все время, которое я там провел, я ничего не платил. Я сам покупал антибиотики и некоторые другие препараты. Всего на лечение потратил 3500 гривен", - отметил Бобров.

"Что касается своей болезни, то я не очень сильно нервничал, отнесся к этому, как к обычной простуде. Ничего катастрофического со мной не случилось.

Можно ли заболеть второй раз? Врач мне сказала, что я не заболею. Но такие случаи были и были в том случае, когда у человека очень низкий иммунитет. Это, скорее всего, уже будет не коронавирус, а какое-то другое осложнение, которого не было во время первого заболевания.

После того как меня выписали, мне прописали месяц ничего не делать, не заниматься физической активностью и пропить курс лекарств. У меня есть пищевые добавки, капли, которые нужно пропить после заболевания и обязательно лекарства, чтобы улучшить флору кишечника, ведь у меня был ударный курс антибиотиков", - поделился своим опытом игрок сборной Украины.