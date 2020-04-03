Одиозный экс-игрок "Динамо" заявил о готовности возглавить "бело-синих"

Но для этого Александру Алиеву сначала необходимо получить тренерскую лицензию.

Одиозный экс-игрок "Динамо" заявил о готовности возглавить "бело-синих"
Александр Алиев
Фото: Динамомания

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев в шоу "Кент" заявил, что не отказался бы от возможности возглавить "бело-синих".

"Когда возьму "Динамо" в свои руки? Нужно сначала сдать на лицензию. А там уже посмотрим. Я бы с удовольствием.

Главным? Почему бы и нет? Самое главное - надо сдать на лицензию.

Ты видишь себя главным тренером "Динамо"? Почему я должен быть всегда на вторых ролях? Всегда только на первой", - отметил Алиев.

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