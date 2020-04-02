Норвежский лыжник увеличил марафонский рекорд в беспрерывном забеге до 528 км

Не все одобряют такие забеги в условиях коронавируса.

Норвежский лыжник увеличил марафонский рекорд в беспрерывном забеге до 528 км
Фото: size-up.ru

В Норвегии, несмотря ни на что, продолжается безумный челлендж лыжников по непрерывным забегам на большие расстояния.

Накануне новый рекорд установил 45-летний Хенрик Солли, который в День своего рождения прошел на лыжах 528 км за 32 часа, сообщает "Спорт-Экспресс".

Забег происходил на круге длиной 5,5 км. Таким образом рекордсмен намотал 96 кругов. Часть дистанции он преодолел в компании своих друзей.

Прежний рекорд, установленный братьями Андерсом и Йоргеном Окленд совместно с Джоаром Теле несколько дней назад, равнялся 516 км за 31 час.

Между тем, в Норвегии усиливается критика этого проекта. Некоторые участники заканчивают свои забеги в полном истощении организма, и потом долго находятся в состоянии, близком к коме. В нынешней ситуации пандемии COVID-19 это не самый лучший вариант даже для крепких спортсменов.

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