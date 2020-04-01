Украинец стал самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси

Александр Нойок сменил на этой "должности" своего одноклубника и соотечественника Евгения Хачериди.

Украинец стал самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси
Александр Нойок
Фото: football.by

Авторитетный аналитический портал Transfermarkt сделал ревизию стоимости футболистов, выступающих в чемпионате Белоруси.

В результате, номинацию возглавили полузащитники "Динамо-Брест", белорус Михаил Гордейчук и украинец Александр Нойок, а также их коллега по амплуа из БАТЭ Станислав Драгун, которые были оценены аналитиками в 1,5 млн евро.

До этого возглавлявший список самых дорогих игроков чемпионата Белоруси экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди, который является в настоящее время одноклубником Гордейчука и Нойока, потерял в цене 1,75 млн и опустился на 5-ю строчку (1,2 млн).

Примечательно, что в топ-10 не попал еще один экс-динамовец и сборник Украины Артем Милевский.

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