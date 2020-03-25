Народный депутат провел спортивную тренировку под стенами Верховной Рады

Жан Беленюк не забыл дорогу на работу.

Народный депутат провел спортивную тренировку под стенами Верховной Рады
Жан Беленюк
Фото: facebook

Несмотря на перенос Олимпиады-2020 в Токио на следующий год народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк не приостановил свою подготовку к главному мировому спортивному Форуму.

В условиях закрытия спортивных площадок в Киеве из-за коронавируса, двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио по греко-римской борьбе вышел на пробежку прямо в Мариинский парк, а затем оборудовал под тренажерный зал площадку перед зданием Верховной Рады, которое также является местом его работы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Футболистам итальянской Серии А хотят урезать зарплату до 30%Футболистам итальянской Серии А хотят урезать зарплату до 30%
"Ливерпуль" станет бирюзовым: технический спонсор опубликовал новую форму "красных""Ливерпуль" станет бирюзовым: технический спонсор опубликовал новую форму "красных"
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса. ФутболЭкс-президент "Реала" умер от коронавируса. Футбол
В Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителейВ Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителей
Бергамская "Аталанта" запретила Малиновскому общаться с представителями СМИ. ФутболБергамская "Аталанта" запретила Малиновскому общаться с представителями СМИ. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
На чемпионате мира по биатлону итальянская полиция провела обыск у роSSийских спортсменовНа чемпионате мира по биатлону итальянская полиция провела обыск у роSSийских спортсменов
Юные украинские фигуристы завоевали три награды международного турнира в ПольшеЮные украинские фигуристы завоевали три награды международного турнира в Польше
Главный тренер "Барселоны" провел параллель инцидента с Зозулей с завтрашним матчем против "Реала". ФутболГлавный тренер "Барселоны" провел параллель инцидента с Зозулей с завтрашним матчем против "Реала". Футбол
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядовБудущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Руис и Джошуа провели дуэль взглядовРуис и Джошуа провели дуэль взглядов
Похудевшие и постройневшие Энди Руис и Энтони Джошуа провели открытые тренировки перед реваншем в Саудовской АравииПохудевшие и постройневшие Энди Руис и Энтони Джошуа провели открытые тренировки перед реваншем в Саудовской Аравии
Команда Формулы-1 провела пит-стоп в невесомостиКоманда Формулы-1 провела пит-стоп в невесомости
Чемпион мира в супертяжах Уайлдер и претендент Ортис провели дуэль взглядовЧемпион мира в супертяжах Уайлдер и претендент Ортис провели дуэль взглядов
Футбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей историиФутбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей истории
Украинец Лень блестяще провел матч НБА против "Денвера"Украинец Лень блестяще провел матч НБА против "Денвера"
Последние новости
Подгружаем последние новости