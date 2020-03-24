France Football назвал самого высокооплачиваемого футболиста

Тройка Месси-Роналду-Неймар прогнозируемо во главе номинации.

France Football назвал самого высокооплачиваемого футболиста
Фото: francefootball.fr

Согласно исследованию авторитетного издания France Football, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар остаются тремя самыми высокооплачиваемыми футболистами в мире.

В исследовании оценивался доход игроков путем добавления их предполагаемой валовой зарплаты и дохода от прав на имидж к бонусам, полученным в прошлом сезоне.

В результате издание оценивает валовой годовой доход капитана "Барселоны" в 131 млн евро.

Португальский форвард "Ювентуса" по этому показателю отстал на 13 млн и занимает второе место в списке.

Бразильская звезда "Пари Сен-Жермен", переехавший во Францию из "Барселоны" за рекордную сумму в 2017 году, занимает третье место с общим доходом в 95 млн евро.

Отметим, что это уже девятый раз за последние одиннадцать лет, когда Месси возглавил рейтинг в исследовании France Football . А Месси, Роналду и Неймар входят в тройку лидеров по доходам с 2013 года.

За этим триумвиратом образовалась своеобразная пустота – следующий за Неймаром Гарет Бэйл из мадридского "Реала" заработал "всего" 38,7 млн евро.

Среди футбольных тренеров второй год подряд пальму первенства удерживает коуч "Атлетико" Диего Симеоне с общей заработной платой 40,5 млн евро, опередив Антонио Конте из "Интера" (30 млн) и Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" (27 млн).

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