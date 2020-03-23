Стал известен результат повторного теста Роналду на коронавирус. Футбол

Он также дал отрицательный результат.

Стал известен результат повторного теста Роналду на коронавирус
Криштиану Роналду
Фото: twitter.comOpta

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел повторный тест на коронавирус, сообщает португальское издание A Bola.

Он так же, как и первый, дал отрицательный результат.

Кроме того, стали известны результаты тестов среди футболистов, тренерского штаба и работников клуба из Турина.

Португалец сейчас с семьей находится у себя на Родине - на Мадейре. Когда футболист вернется в Италию, ему предстоит провести обязательные 14 дней на карантине.

Отметим, что кроме Криштиану с разрешения клуба покинули территорию Италии немец Сами Хедира, босниец Миралем Пьянич, экс-игрок "Шахтера, бразилец Дуглас Коста и аргентинец Гонсало Игуаин.

Напомним, три игрока "Ювентуса" - Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала заразились короноварусом.



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