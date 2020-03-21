В УЕФА признали свою ошибку с будущим названием Евро-2020. Футбол

В организации извинились за ошибку.

УЕФА не принял окончательного решения о названии перенесенного на 2021 год чемпионата Европы, сообщается на официальном твиттере УЕФА .

В организации извинились за ошибку, допущенную в предыдущем заявлении.

Также с официального сайта УЕФА исчез материал "Вопросы и ответы о Евро".

Представители УЕФА надеются, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в том же формате, что и было запланировано, а поединки состоятся в 12 странах.

Напомним, что матчи континентального первенства, в котором примет участие и сборная Украины, должны принять Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублин, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам и Бильбао.

УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.