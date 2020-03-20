Стартовал первый в Европе чемпионат страны по футболу в условиях коронавируса

Пионерами стали наши соседи – белорусы.

Стартовал первый в Европе чемпионат страны по футболу в условиях коронавируса
"Шахтер" - "Торпедо"
Фото: ФК "Шахтер" Солигорск

Только накануне был приостановлен из-за коронавируса последний еще функционирующий национальный чемпионат по футболу – турецкий.

Однако эпидемия Covid-19 не остановила руководство Белорусской федерации футбола дать отмашку очередному чемпионату страны.

И в первом же туре случилась сенсация – 15-кратный чемпион Белоруси – клуб БАТЭ уступил на выезде одному из аутсайдеров прошлого сезона – "Энергетику-БГУ" - 1:3.

Кроме того, команда, которую возглавляет украинец Юрий Вернидуб – "Шахтер" из Селигорска также уступила, но дома, Торпедо-БЕЛаЗ - 0:1.

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