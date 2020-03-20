Следующий сезон Английской Премьер-Лиги не начнется, пока не закончится текущий. Футбол

К такому выводу пришли все заинтересованные стороны.

Следующий сезон Английской Премьер-Лиги не начнется, пока не закончится текущий

Следующий сезон Английской Премьер-Лиги не стартует до того момента, пока не закончится нынешний, сообщает ESPN.

К такому выводу, который касается всех профессиональных соревнований в Англии, совместно пришли организаторы АПЛ, Футбольная ассоциация Англии (FA) и Английская футбольная лига (EFL).

При этом FA готова уступить рекомендациям УЕФА, по которому сезон должен быть закончен до 30 июня.

Ранее стало известно, что профессиональный футбол вернется в Англию не раньше 30 апреля.

После возобновления матчей, с большой долей вероятности соревнований будут проходить при пустых трибунах.

При этом АПЛ рассматривает альтернативный вариант завершения чемпионата.

До наступления паузы в АПЛ с большим отрывом лидировал "Ливерпуль", которому для завоевания своего первого в истории клуба титула чемпиона АПЛ достаточно было в 9 матчах набрать всего 6 очков.

Однако приостановление чемпионата из-за пандемии коронавируса поставила под сомнение наступление этого исторического для мерсисайдцев события.

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