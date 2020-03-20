Соперник Ломаченко по объединительному бою разгневан отъездом украинца на Родину

Американский чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-1, 12 КО) в негативной форме высказался насчет досрочного отъезда из США обладателя титулов WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Мы ждали, когда Ломаченко и его команда согласятся драться. Я думаю, что некоторые моменты в переговорах очень бесили Василия. Он хотел больше денег, более крупный процент от гонорара и так далее. Переговоры шли непросто, а теперь произошла эта ситуация. Очевидно, что они отправили Ломаченко домой в Украину. Честно, я не знаю. Я просто разочарован из-за всего этого и отношения Василия к делу", - цитирует Лопеса ESPN.

"Я пытаюсь устраивать такие поединки для болельщиков. Если честно, мы не собираемся ждать этого парня. Мы дали ему все, в чем он нуждался и чего хотел. Теперь он жалуется насчет проведения боя в Нью-Йорке. Ломаченко хочет драться в Лас-Вегасе или Кали (Колумбия, - прим. LB.ua). Это бесит. Я не собираюсь сидеть как утка и просто ждать его. Разумеется, я уже давно говорил о том, что планирую перейти в первый полусредний вес. Я до сих пор об этом думаю. Меня удерживает от этого только бой с Ломой. Если мы не подеремся, то это не моя вина. Сейчас наступили тяжелые времена, поскольку неясно, как все сложится", - отметил американец.

Сообщалось, что возможный перенос боя между спортсменами еще не согласован. Изначально бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".