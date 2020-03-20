Президент "Динамо" Игорь Суркис подхватил от Месси эстафету челленджа с туалетной бумагой

Как для президента клуба Суркис смотрелся неплохо.

Президент "Динамо" Игорь Суркис подхватил от Месси эстафету челленджа с туалетной бумагой
Игорь Суркис
Фото: ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис присоединился к нашумевшему челленджу с туалетной бумагой.

При этом Суркис-младший подтвердил, что заниматься бизнесом для него намного привычнее, чем чеканить туалетную бумагу.

Но, за смелость президент "Динамо" наверняка получит одобрение от всех украинских фанатов, включая донецких.

Ранее свое мастерство в жонглировании продемонстрировали Лионель Месси, Серхио Рамос, Маркус Рэшфорд и ряд других больших мастеров кожаного мяча.

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