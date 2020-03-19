Приостановлен последний действующий в Европе национальный чемпионат по футболу

Турецкая Суперлига взяла паузу.

Приостановлен последний действующий в Европе национальный чемпионат по футболу
Фото: ajansspor.com

Последней футбольной лигой в Европе, где национальный чемпионат не был приостановлен из-за пандемии коронавируса, была турецкая Суперлига. Команды продолжали играть, хоть и при пустых трибунах.

Однако и чемпионат Турции был вынужден на ближайшие 3 недели сделать паузу, сообщает Ajansspor.com.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении подчеркнул важность следующих трех недель в борьбе с эпидемией и призвал граждан по возможности не покидать свои дома.

Ограничения также коснулись национальных первенств по баскетболу и волейболу.

Добавим, что в Суперлиге за 8 туров до завершения чемпионата идет ожесточенная борьба за "золото" – две команды делят лидерство: "Трабзонспор" и "Башакшехир" (по 53 очка).

На 3 очка от лидирующего тандема отстает "Галатасарай", еще на 1 очко – "Сивасспор".

Отметим, что в Турции зафиксированы больше сотни случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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