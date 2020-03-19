Спортивный арбитражный суд обязал игрока "Милана" выплатить своему бывшему клубу 16,5 млн евро

Рафаэл Леау в свое время расторг контракт со Спортингом.

Спортивный арбитражный суд обязал игрока "Милана" выплатить своему бывшему клубу 16,5 млн евро
Рафаэл Леау
Фото: abola.pt

Форвард "Милана" Рафаэл Леау вынужден заплатить своему бывшему клубу - лиссабонскому "Спортингу" 16,5 млн евро, сообщает португальское издание A Bola.

К такому решению пришел Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

В ноябре 2018 года тогда еще 18-летний португалец в одностороннем порядке расторг контракт с 18-кратным чемпионом Португалии и на правах свободного агента перешел в "Лилль".

Летом прошлого года Рафаэл заключил контракт с "Миланом", а сумма сделки составила 35 млн евро.

Отметим, что лиссабонский клуб в своем обращении в суд указал, что компенсация со стороны игрока должна составлять 45 млн евро, но в CAS обязали Леау выплатить лишь 16,5 млн, учитывая его нынешнюю трансферную стоимость.

В нынешнем сезоне Леау провел за "россонери" 22 матча во всех турнирах, забив 2 гола и сделав столько же результативных передач.

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