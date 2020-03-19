Чемпион НБА-2019 обвинил Трампа в расизме за то, что президент США называет коронавирус "китайским"

Джереми Шу-Хоу Лин обратил внимание на высказывание Дональда Трампа.

Чемпион НБА-2019 обвинил Трампа в расизме за то, что президент США называет коронавирус "китайским"
Джереми Лин
Фото: Bleacher Report

Чемпион НБА прошлого сезона в составе "Торонто Рэпторс" Джереми Шу-Хоу Лин, ныне выступающий за китайский клуб "Бэйцзин Дакс", отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который использует термин "китайский вирус" в отношении коронавируса нового типа (COVID-19), охватившего уже более 150 стран мира.

"Хочется верить, вы окажете поддержку уязвимым группам населения, которые пострадают из-за нашего неправильного управления вирусом, включая тех, на которых повлияет укрепляемый вами расизм", – цитирует американца в твиттере slamdunk.ru.

Напомним, Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса.

Добавим, что НБА из-за коронавируса приостановила сезон как минимум на 30 дней, игроки находятся на карантине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболуОпределился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу
НХЛ приостановила сезонНХЛ приостановила сезон
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболуПремьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы
В Украинской Премьер-лиге готовы к возможной остановке чемпионатаВ Украинской Премьер-лиге готовы к возможной остановке чемпионата
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболуПремьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Капитализация "Манчестер Юнайтед" уменьшилась на 1 млрд фунтов из-за коронавирусаКапитализация "Манчестер Юнайтед" уменьшилась на 1 млрд фунтов из-за коронавируса
Динамовец попал в символическую сборную 26-го тура чемпионата ТурцииДинамовец попал в символическую сборную 26-го тура чемпионата Турции
Глава WTA назвал решение руководства Roland Garros перенести турнир из-за коронавируса "эгоистичным и самодовольным"Глава WTA назвал решение руководства Roland Garros перенести турнир из-за коронавируса "эгоистичным и самодовольным"
В Европе остался только один национальный чемпионат по футболу, который не отменилиВ Европе остался только один национальный чемпионат по футболу, который не отменили
УЕФА обозначил крайний срок завершения национальных чемпионатовУЕФА обозначил крайний срок завершения национальных чемпионатов
Первый в истории украинец стал чемпионом Европы по снукеруПервый в истории украинец стал чемпионом Европы по снукеру
Чемпионат мира-2020 по хоккею не состоитсяЧемпионат мира-2020 по хоккею не состоится
Чемпионат Украины по футболу приостановленЧемпионат Украины по футболу приостановлен
Чемпионат Европы по художественной гимнастики в Киеве отмененЧемпионат Европы по художественной гимнастики в Киеве отменен
Последние новости
Подгружаем последние новости