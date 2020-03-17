Чемпионат Украины по футболу приостановлен

УАФ приняла такое решения из-за эпидемии коронавируса.

Чемпионат Украины по футболу приостановлен
Фото: Николай Бочко

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) во исполнение постановлений Кабинета Министров Украины принял решение о приостановлении всех футбольных соревнований на территории страны, сообщается на официальном сайте УАФ.

Исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта приостановить проведение всех соревнований.

Таким образом, турниры Украинской Премьер-лиги, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, Высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня с 18 марта приостановлены.

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