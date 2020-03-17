В команде-участнице плей-офф Лиги Чемпионов 35% персонала больны коронавирусом. Футбол

"Валенсия" в 1/8 финала ЛЧ играла с "Аталантой".

В команде-участнице плей-офф Лиги Чемпионов 35% персонала больны коронавирусом

Испанская "Валенсия" проинформировала болельщиков о новых положительных пробах на коронавирус среди своих футболистов и персонала клуба.

35% персонала первой команды, включая игроков, тренерский штаб и других сотрудников команды являются носителями Covid-19, сообщается на официальном сайте клуба с Mestalla.

Стоит отметить, что все они перебывают в самоизоляции в своих домах.

Напомним, "Валенсия" в 1/8 финала Лиги Чемпионов встречалась с бергамской "Аталантой" (1:4, 3:4).

В частности, в своем заявлении клуб обвиняет поездку в Милан и две игры против "Аталанты" как непосредственную ответственность за массовое заражение.

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