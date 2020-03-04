В матче НХЛ хоккеист украинского происхождения получил болезненный удар коньком по лицу и в спешке покинул лед

Было подозрение на повреждение глаза.

В матче НХЛ хоккеист украинского происхождения получил болезненный удар коньком по лицу и в спешке покинул лед
Джонни Бойчак
Фото: tomybet.com

В Нью-Йорке на спортивной арене "Барклейс-Центр" состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Монреаль Канадиенс". Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:2.

В заключительном периоде канадский защитник украинского происхождения Джонни Бойчак получил жуткую травму от удара коньком соперника по лицу.

36-летний игрок "Айлендерс" падал на лед и наткнулся лицом на поднятое вверх лезвие конька игрока "Монреаля" Арттури Лехконена, после чего тут же ухватился за лицо и в спешке покинул лед.

Сообщается, что несмотря на внешне ужасное столкновение игрока с коньком, все же с глазом Бойчака все в порядке, хотя порез действительно серьезный.

В нынешнем сезоне Джонни Бойчак провел за "Isles" 63 матча, имея в своем активе 11 очков (2+9).

"Нью-Йорк Айлендерс" находится на 6-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ.

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