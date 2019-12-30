В команде Ярмоленко назначен новый главный тренер

"Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренер команды. Контракт с экс-наставником "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" подписан на полтора года, сообщается на официальном сайте "молотков".

Стоит отметить, что последним клубом шотландского специалиста был как раз "Вест Хэм". Он возглавлял клуб с Восточного Лондона в период с 2017 по 2018 год.

На данном посту Мойес заменил Мануэля Пеллегрини, который покинул клуб после череды неубедительных результатов.

После 20 туров "хаммерс" занимают 17 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.