В команде Ярмоленко назначен новый главный тренер

Дэвид Мойес вернулся в АПЛ.

В команде Ярмоленко назначен новый главный тренер
Дэвид Мойес
Фото: whufc.com

"Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренер команды. Контракт с экс-наставником "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" подписан на полтора года, сообщается на официальном сайте "молотков".

Стоит отметить, что последним клубом шотландского специалиста был как раз "Вест Хэм". Он возглавлял клуб с Восточного Лондона в период с 2017 по 2018 год.

На данном посту Мойес заменил Мануэля Пеллегрини, который покинул клуб после череды неубедительных результатов.

После 20 туров "хаммерс" занимают 17 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) 29 декабря 2019 г.

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