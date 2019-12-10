Владимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профиринг

Экс-чемпион мира держит в голове рекорд Джорджа Формана.

Владимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко
Фото: klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вновь высказал свое видение возможного возвращения на ринг.

По его словам, сейчас он поддерживает себя в форме и держит в голове рекорд легендарного американского боксера Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

"Я не вернусь на ринг как конкурентоспособный боксер, который будет иметь свой тренировочный лагерь и драться с несколькими соперниками. Мне не хочется этого делать, я сейчас живу другой жизнью и не имею на это времени. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах. Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но, в конце концов, я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться на ринг. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки", - цитирует Кличко-младшего Morgenpost.de.

"Если бы я вернулся, это бы имело особенную цель. Например, побить рекорд Джорджа Формана, который стал старейшим чемпионом в супертяжелом весе в истории в 45 лет. Это действительно вызов, который мотивирует меня. Через два года мне исполнится 45, и я смогу нацелиться на его рекорд. Понятия не имею, что я тогда сделаю, - отметил легенда украинского спорта.

Напомним, бывший абсолютный чемпион мира Форман выступал на профиринге в период с 1969 по 1977 годы. Затем у него был 10-летний тайм-аут. Он вернулся на ринг в 1987 году в бою со Стивом Зоуски, которого победил техническим нокаутом в 4 раунде.

В ноябре 1994 года Форман встретился с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Майклом Мурером. До начала 10-го раунда Форман выиграл только один раунд. В середине 10-го раунда Форман пробил в челюсть двойку, затем пробил ее еще раз. Мурер рухнул на канвас. Рефери зафиксировал нокаут. Джордж Форман в возрасте 45 лет стал самым возрастным боксером, завоевавшим титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

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