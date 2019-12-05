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2019-12-05
Руис и Джошуа провели дуэль взглядов
Бойцы провели традиционную процедуру перед поединком за четыре пояса.
Энди Руис и Энтони Джошуа
Фото: boxingscene.com
Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO мексиканец Энди Руис и британец Энтони Джошуа впервые непосредственно перед повторным поединком встретились лицом к лицу, проведя традиционную дуэль взглядов.
Оба были расслаблены, уверены в себе и не подавали признаков волнения.
Чувствовалось, что мексиканец наслаждается моментом.
Сама дуэль длилась полминуты.
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