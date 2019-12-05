Руис и Джошуа провели дуэль взглядов

Бойцы провели традиционную процедуру перед поединком за четыре пояса.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO мексиканец Энди Руис и британец Энтони Джошуа впервые непосредственно перед повторным поединком встретились лицом к лицу, проведя традиционную дуэль взглядов.

Оба были расслаблены, уверены в себе и не подавали признаков волнения.

Чувствовалось, что мексиканец наслаждается моментом.

Сама дуэль длилась полминуты.

Бой-реванш Джошуа против Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.