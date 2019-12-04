Свитолина может не принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио из-за Федерации тенниса

Элина высказалась о своих перспективах выступать за сборную Украины.

Свитолина может не принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио из-за Федерации тенниса
Элина Свитолина
Фото: btu.org.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о перспективах своего участия в ближайших матчах сборной в Кубке Федерации, которые могут повлиять на участие теннисистки в Олимпиаде-2020 в Токио.

"Я планирую выступить на Олимпиаде в Токио, и ситуация такая, что мне нужно отыграть еще один матч за сборную. Но, скажем так, если Федерация тенниса Украины не нуждается в моей помощи, существуют некоторые другие возможности для квалификации на олимпийский турнир, так как я все-таки топ-игрок в женском теннисе", - цитирует Свитолину портал "Большой теннис Украины".

"Всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня присутствуют физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. В подгруппе много матчей, а приехать и сидеть на скамейке - я не считаю, что это верно. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому, откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись. А со стороны Федерации не считаю, что это вообще нормально - атаковать своего топ-игрока", - заявила Элина.

"Нет, конечно, мы не рассматриваем дополнительных вариантов (попасть на Олимпиаду, - прим. LB.ua), но неизвестно, чего ожидать от Федерации. В каком свете они меня выставили, это было очень некрасиво с их стороны. Конечно, мы узнаем, какие есть выходы, но это на случай если вдруг меня не пригласят или у нас будут какие-то проблемы в переговорах", - подытожила сильнейшая теннисистка Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
"Динамо" установило клубный антирекорд в Лиге Европы"Динамо" установило клубный антирекорд в Лиге Европы
Украина была в шаге от завоевания медали на этапе стартовавшего Кубка мира по биатлонуУкраина была в шаге от завоевания медали на этапе стартовавшего Кубка мира по биатлону
Несмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги ЕвропыНесмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги Европы
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группеСостоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе
Главный тренер сборной РоSSии жаждет встретиться с Украиной на Евро-2020Главный тренер сборной РоSSии жаждет встретиться с Украиной на Евро-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Скандал в Федерации альпинизма и скалолазания Украины: спортсмен обвинил тренера сборной в педофилииСкандал в Федерации альпинизма и скалолазания Украины: спортсмен обвинил тренера сборной в педофилии
Forbes составил список теннисисток, заработавших за сезон больше $1 млн – Свитолина в рейтинге пятаяForbes составил список теннисисток, заработавших за сезон больше $1 млн – Свитолина в рейтинге пятая
"Карпаты" написали открытое письмо мэру Львова Садовому – клуб может прекратить существование. Футбол"Карпаты" написали открытое письмо мэру Львова Садовому – клуб может прекратить существование. Футбол
Бывший вице-президент ФИФА объяснил, почему WADA не может отстранить РоSSию от футбольных турнировБывший вице-президент ФИФА объяснил, почему WADA не может отстранить РоSSию от футбольных турниров
"Свитолина помогает снять напряжение накануне матчей", - бойфренд украинки"Свитолина помогает снять напряжение накануне матчей", - бойфренд украинки
Первый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплатеПервый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате
На матче квалифая Евро-2020 с участием чемпионов мира мощная струя воды окатила болельщиковНа матче квалифая Евро-2020 с участием чемпионов мира мощная струя воды окатила болельщиков
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнямиВ матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
"Мерседес" может продать свою команду в Формуле-1 роSSийскому бизнесмену, - Bild"Мерседес" может продать свою команду в Формуле-1 роSSийскому бизнесмену, - Bild
На Одесском стадионе, из-за падения футбольных ворот погиб студент-иностранецНа Одесском стадионе, из-за падения футбольных ворот погиб студент-иностранец
Последние новости
Подгружаем последние новости