Перед Евро-2020 Украина сыграет спарринг с чемпионами мира. Футбол

До начала первенства подопечные Шевченко намерены сыграть с французами и поляками.

Перед Евро-2020 Украина сыграет спарринг с чемпионами мира
Александр Денисов
Фото: Футбол 1/2

Ведущий программы "Большой футбол" Александр Денисов поделился инсайдами с церемонии жеребьевки Евро-2020, а также планами подготовки и логистики сборной Украины перед стартом чемпионата.

"Если вернуться к процедуре жеребьевки, то УЕФА сделала такой камуфляж, что сначала ничего не понятно: выходит столько мировых звезд. А потом, оказалось, что они достают все, что всем и так было понятно. В этом был такой "трик". В УЕФА говорят, что это в первый и в последний раз, поскольку это юбилейный Евро, который проводится в необычном формате. Поэтому, это большая и сложная конфигурация, как этот Евро будет проходить", - цитирует Денисова sport.ua.

"После жеребьевки мы посидели с президентом УАФ Андреем Павелко и главным тренером сборной Андреем Шевченко. Делились планами. Прямо на жеребьевке было договорено, что Украина сыграет с французами и поляками. А еще, Шевченко хочет сыграть в конце мая-начале июня с не самыми сильными сборными, чтобы разогреться перед Евро.

После 7-го числа команда должна вылететь в Бухарест. Это будет базой сборной Украины. Оттуда они вылетят на матч в Амстердам, затем вернутся в Бухарест, и две игры будут сыграны в Бухаресте. В этом смысле, Андрей Николаевич говорил, что конечно, желательно, чтобы румыны не выиграли весеннюю часть квалификационных матчей Лиги наций. Потому что в таком случае, мы и австрийцы окажемся без домашней арены, как таковой", – отметил Денисов.

Добавим, что сборная Украины планирует сыграть против Ирландии незадолго до старта Евро-2020.

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