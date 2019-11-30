Генеральный директор "Зари" признал, что в луганском клубе зарплату платят в "конверте". Футбол

Интервью Рафаилова может заинтересовать налоговые органы.

Генеральный директор "Зари" признал, что в луганском клубе зарплату платят в "конверте"
Сергей Рафаилов
Фото: Динамомания

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о финансовой ситуации, как в луганском клубе, так и в целом на футбольном украинском фронте.

"Клуб не приносит прибыль. В силу разных причин, в первую очередь войны. В группе Лиги Европы мы участвовали только два раза – это 6 млн (евро, прим. LB.ua). Все почему-то считают доходы, но никто не считает расходы. Не могу говорить, какой бюджет "Зари", но скажу, что это чуть-чуть меньше, чем 5-7 млн дол.", - приводит слова Рафаилова в шоу "ТаТоТаке" xsport.ua.

"Ведущий игрок "Зари" в месяц может заработать 15 тыс. долл., где-то в этих пределах. Но это не средняя зарплата в клубе, она у нас меньше. Это о лидерах команды.

По заработной плате "Заря" находится на 3-4 месте в УПЛ вместе с "Ворсклой". Если считать премиальные, то еще "Александрия". Но мы скоро скатимся до уровня Прибалтики.

Вот у нас Шарпар перешел туда – кажется, получает там 12 тыс. евро. В Беларусь почему едут столько футболистов? У нас экономика страны и экономика футбола не позволяют платить больше", - отметил футбольный функционер.

"Мы платим, как и всюду. Есть официальная и есть неофициальная зарплаты. Как и во всех других клубах УПЛ. В "Шахтере", думаю, зарплата идет "белой", потому что есть финансовый фейр-плей, их мониторят серьезно. А вот премиальные таким образом.

Является ли это уклонением от уплаты налогов? Не буду на этот вопрос отвечать. Думаю, у нас 90% населения избегает уплаты налогов", - заявил генеральный директор "Зари".

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