Несмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги Европы

УЕФА отметил игру Цыганкова и Вербича.

Виктор Цыганков и Беньямин Вербич
Фото: dynamo.kiev.ua
Виктор Цыганков и Беньямин Вербич

Стала известна символическая сборная 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

Отметим, что в нее попали двое игроков "Динамо" - авторы голов в ворота шведов Виктор Цыганков и Беньямин Вербич, сообщает официальный сайт УЕФА.

Примечательно, что автора дубля в ворота киевлян Нильса Розенберга в команде нет.

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