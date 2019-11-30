Несмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги Европы

Фото: dynamo.kiev.ua Виктор Цыганков и Беньямин Вербич

Стала известна символическая сборная 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

Отметим, что в нее попали двое игроков "Динамо" - авторы голов в ворота шведов Виктор Цыганков и Беньямин Вербич, сообщает официальный сайт УЕФА .

Примечательно, что автора дубля в ворота киевлян Нильса Розенберга в команде нет.