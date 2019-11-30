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2019-11-30
Несмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги Европы
УЕФА отметил игру Цыганкова и Вербича.
Фото: dynamo.kiev.ua
Стала известна символическая сборная 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
Отметим, что в нее попали двое игроков "Динамо" - авторы голов в ворота шведов Виктор Цыганков и Беньямин Вербич, сообщает официальный сайт УЕФА.
Примечательно, что автора дубля в ворота киевлян Нильса Розенберга в команде нет.
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