Президент "Александрии" за проигрыш от "Вольфсбурга" вознаградит команду премией, - главный тренер. Футбол
А Сергей Кузьменко большой оригинал.
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение своего коллектива от "Вольфсбурга" (0:1) в матче Лиги Европы.
По словам наставника, президент клуба Сергей Кузьменко от этой игры получил наибольшие эмоции в своей жизни, за что собирается наградить команду премией.
"Я доволен, что парни отдавали все силы на поле, чтобы сравнять счет. Президент даст премиальные ребятам и сказал, что испытал самые большие эмоции в своей жизни. Респект! Мало президентов озвучивают сумму премиальных за поражение. Но мы не за деньги играем в футбол", - цитирует интервью Шарана программе "Шлях до Гданська" Footboom.com.
Добавим, что поражение во Львове лишило украинскую команду шансов по выходу в плей-офф турнира.
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