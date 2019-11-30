Президент "Александрии" за проигрыш от "Вольфсбурга" вознаградит команду премией, - главный тренер. Футбол

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение своего коллектива от "Вольфсбурга" (0:1) в матче Лиги Европы.

По словам наставника, президент клуба Сергей Кузьменко от этой игры получил наибольшие эмоции в своей жизни, за что собирается наградить команду премией.

"Я доволен, что парни отдавали все силы на поле, чтобы сравнять счет. Президент даст премиальные ребятам и сказал, что испытал самые большие эмоции в своей жизни. Респект! Мало президентов озвучивают сумму премиальных за поражение. Но мы не за деньги играем в футбол", - цитирует интервью Шарана программе "Шлях до Гданська" Footboom.com.

Добавим, что поражение во Львове лишило украинскую команду шансов по выходу в плей-офф турнира.