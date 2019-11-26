Комитет WADA рекомендовал отстранить РоSSию от Олимпиады-2020. Футбол

РоSSийские спортсмены в течение 4 лет смогут выступать под нейтральным флагом.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому этой организации отстранить РоSSию на четыре года от международных соревнований.

Первой об этом сообщила вечером в понедельник газета New York Times, затем текст рекомендации появился на сайте WADA.

Как сообщает Радио Свобода, из рекомендации следует, что, если она будет принята, роSSийские спортсмены смогут участвовать в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, а также в зимних Олимпийских играх 2022 года, выступая только под нейтральным флагом - и только если докажут, что не нарушали антидопинговые правила. Сборная же РоSSии будет дисквалифицирована.

Кроме того, рекомендовано не проводить в течение ближайших четырех лет крупные спортивные международные турниры в РоSSии.

Документ содержит подробное описание нарушений, допущенных Россией . Речь идет о внесении изменений в базу Московской антидопинговой лаборатории. Предоставление этой базы международным экспертам было одним из условий восстановления статуса РоSSийского антидопингового агентства РУСАДА.

Из-за масштабного допингового скандала в роSSийском спорте ранее оно было признано не соответствующим стандартам, из-за чего на зимние Олимпийские игры 2018 года допустили только отдельных роSSийских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом.

Напомним, РоSSию могут лишить права участия в Чемпионате мира-2022 по футболу, из-за подозрений в манипуляциях данными из Московской антидопинговой лаборатории и возможного повторного лишения РУСАДА статуса соответствия.