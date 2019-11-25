Накануне матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" Гвардиола очень лестно отозвался о Зинченко

Завтра "горожане" сыграют с "горняками".

Накануне матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" Гвардиола очень лестно отозвался о Зинченко
Александр Зинченко и Пеп Гвардиола
Фото: ФК "Манчестер Сити"

Накануне домашнего матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел традиционную пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.

В частности, каталонец затронул тему травмы Александра Зинченко, а также отметил прогресс украинца.

"Сейчас он (Зинченко, прим. LB.ua), к сожалению, травмирован. Играл в Голландии, вернулся. Он хочет остаться здесь, играть за нашу команду. Он профессионал, который может играть на нескольких позициях. Он хороший игрок", - цитирует коуча пресс-служба "горожан".

Кроме того, Хосеп поделился ожиданиями от поединка 5-го тура группового раунда ЛЧ против донецкого "Шахтера".

"Травмы - это плохо (о травмах основных защитников Эмерика Ляпорта, Джона Стоунса и Зинченко, прим. LB.ua). Но мы выберемся из этой ситуации. К счастью, вернулся Менди, который много пропустил. Я очень доволен теми игроками, которые сейчас играют, они стараются изо всех сил.

Завтра мы можем решить все вопросы выхода из группы. Мы должны хорошо подготовиться к этой игре после сложного матча с "Челси", - отметил Гвардиола.

Горожане с 10-ю очками возглавляют группу С.

"Горняки" и загребское "Динамо" отстают на 5 очков, бергамская "Аталанта" набрала лишь 1 очко.

Матч "МанСити" – "Шахтер" состоится в Манчестере на стадионе "Этихад" во вторник, начало в 22:00 по киевскому времени.

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