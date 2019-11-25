Медаль чемпиона Олимпиады-1936 выставлена на аукцион за 1,6 млн фунтов

Одна из золотых медалей Олимпийских игр 1936 года в Берлине американского легкоатлета Джесси Оуэнса выставлена на аукцион в США , сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на Daily Mirror.

Лот оценивается в 1,6 млн фунтов, уточняет издание.

На Олимпиаде 1936 года темнокожий Оуэнс стал самым титулованным спортсменом, завоевав четыре награды высшей пробы - в беге на 100 и 200 м, эстафете 4х100 м и в прыжках в длину. Какая именно медаль продается, не уточняется, поскольку дисциплина на награде не указывалась.

Торги состоятся в декабре в штате Нью-Джерси.

В 2013 году американский миллиардер Рон Беркл приобрел золотую медаль Оуэнса за 1,46 млн долл. - рекордную сумму, когда-либо выплаченную за олимпийские трофеи.