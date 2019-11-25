Украинские саблистки завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира

За нашу команду выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала командную "бронзу" Кубка мира во французском Орлеане.

За нашу команду выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова, сообщает Укринформ.

В 1/16 финала украинская сборная победила Узбекистан - 44:33. В следующем раунде Украина прошла японок - 45:39.

В четвертьфинале сборная Украины минимально одолела Францию - 45:44, но в полуфинале наши девушки уступили кореянками - 43:45.

В матче за "бронзу" украинки победили Венгрию - 45:36.

Накануне в Орлеане Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль в индивидуальном зачете.