Украинка Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира

Украинская высотница Ярослава Магучих победила в номинации Rising Star по итогам церемонии World Athletics (ранее - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - IAAF) Awards в Монако, сообщает официальный сайт World Athletics.

"Очень благодарна World Athletics и всем организаторам церемонии награждения. Эта победа для меня очень ценна. У меня останутся незабываемые воспоминания о 2019 году, который подарил мне первый взрослый ЧМ. Я была рада уже тому, что квалифицировалась на мировое первенство в Дохе, вероятно, еще и сама не думала о том, что выиграю серебряную медаль", - цитирует украинку пресс-служба World Athletics.

Напомним, в 2019 году Магучих стала чемпионкой Европы U-20, а также самой молодой в истории медалисткой взрослых чемпионатов мира, дважды побив юниорский мировой рекорд (2,02 м и 2,04 м).

В октябре Магучих также победила в номинации Women's Rising Star по мнению EA Golden Tracks.

Также отметим 18-летнего метателя молота Михаила Кохана, который был включен в пятерку лучших молодых легкоатлетов по версии World Athletics. Победителем стал Селемон Барега из Эфиопии.