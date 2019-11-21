Футбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей истории

Юбилейным для англичан стал поединок отбора на Евро-2020 против Черногории.

Футбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей истории
Фото: twitter.com/england

Накануне сборная Англии в рамках квалификации Евро-2020 феерично обыграла сборную Черногории 7:0.

Поединок на "Уэмбли" стал юбилейным, 1000-й матчем "Трех львов" за всю историю.

Свой первый поединок сборная Англии провела 30-го ноября 1872-го года против национальной команды Шотландии.

Матч собрал около 4 тыс. зрителей и завершился ничьей 0:0.

Сборная Англии выиграла Чемпионат мира в 1966-м году, который проводился на ее родине и заняла третье место на чемпионате Европы в 1968-м году.

Эволюция формы сборной Англии с 1966-го года.

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