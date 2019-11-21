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2019-11-21
Футбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей истории
Юбилейным для англичан стал поединок отбора на Евро-2020 против Черногории.
Фото: twitter.com/england
Накануне сборная Англии в рамках квалификации Евро-2020 феерично обыграла сборную Черногории 7:0.
Поединок на "Уэмбли" стал юбилейным, 1000-й матчем "Трех львов" за всю историю.
Свой первый поединок сборная Англии провела 30-го ноября 1872-го года против национальной команды Шотландии.
Матч собрал около 4 тыс. зрителей и завершился ничьей 0:0.
Сборная Англии выиграла Чемпионат мира в 1966-м году, который проводился на ее родине и заняла третье место на чемпионате Европы в 1968-м году.
Эволюция формы сборной Англии с 1966-го года.
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