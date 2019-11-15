Лео Месси показал, чьи футболки хранит дома

За 15 лет карьеры накопилось на целый музей.

Лионель Месси выложил в инстаграм фото, где он с сыном Тиаго находится в комнате, наполненной трофейными футболками.

Лионель и Тиаго Месси
Фото: instagram.com/leomessi
Лионель и Тиаго Месси

 

Футболки Аймара (кумир детства Месси), Ди Марии, Тотти, Рауля, Фернандиньо, Пике, Агуэро, Касильяса, Дани Алвеса, Радамеля Фалькао, Суареса и Хуана Себастьяна Верона.

На почетном месте вверху – Деку, Анри, Фабрегас и внезапно - Павел Недвед.

Футболок Криштиану Роналду и Игуаина – ни на почетном месте, ни где-то сбоку – нет.

"Я никогда не просил футболки у других футболистов. Всегда я отдаю свою тем, кто просит.

Помню, однажды я попросил футболку у Зинедина Зидана. До сих пор ее храню", - цитирует Месси sports.ru.

"Если за соперника играет аргентинский футболист, дарю ему свою футболку. Но, если никто не просит, не подхожу специально за этим", - рассказал капитан "Барсы".

В текущем сезоне Месси сыграл в 11 матчах на клубном уровне и забил 9 мячей, а также сделал 5 результативных передач.

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