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2019-11-13
"Реал" готов выложить за трансфер Мбаппе астрономическую сумму, - СМИ
"Королевский" клуб не прочь расстаться с 400 млн евро.
Фото: eurosport.ru
Килиан Мбаппе
33-кратные чемпионы Испании готовы заплатить за 20-летнего чемпиона мира 400 млн евро, уточняет издание.
Правда, сперва для осуществления данной сделки "Реалу" потребуется продать нескольких своих игроков.
Нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2023 года.
В текущем сезоне нападающий провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.
Сейчас трансферный рекорд принадлежит ПСЖ - в 2017 году парижане выкупили Неймара у "Барселоны" за 222 млн евро.
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