"Реал" готов выложить за трансфер Мбаппе астрономическую сумму, - СМИ

"Королевский" клуб не прочь расстаться с 400 млн евро.

 

Килиан Мбаппе
Фото: eurosport.ru
Килиан Мбаппе
"Реал" готов побить мировой трансферный рекорд ради подписания форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Кильяна Мбаппе, утверждает eurosport.ru, ссылаясь на Le Parisien.

 

33-кратные чемпионы Испании готовы заплатить за 20-летнего чемпиона мира 400 млн евро, уточняет издание.

Правда, сперва для осуществления данной сделки "Реалу" потребуется продать нескольких своих игроков.

Нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне нападающий провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Сейчас трансферный рекорд принадлежит ПСЖ - в 2017 году парижане выкупили Неймара у "Барселоны" за 222 млн евро.

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