Лучший бомбардир ЧМ-1994 назвал поведение Тайсона "вызывающим"

Олег Саленко критически высказался о бразильце.

Лучший бомбардир ЧМ-1994 назвал поведение Тайсона "вызывающим"
Олег Саленко
Фото: ФК Динамо Киев

Лучший бомбардир Чемпионата мира-1994, экс-игрок "Динамо" Олег Саленко выразил сомнение, что капитан "Шахтера" Тайсон мог слышать расистские выкрики фанов "Динамо" во время матча 14-го тура Favbet Лиги против "Шахтера".

"Инцидент с Тайсоном сбил игру - дальше все пошло в каком-то смятении. Мы видели картинку, а что там происходило - точно не известно. Будем ждать официальной информации от наблюдателей", - цитирует рекордсмена чемпионатов мира по числу забитых голов в одном матче 1927.kiev.ua.

"В трансляции не было слышно, кто, что кричал. Насколько я знаю, когда 25 тыс. болельщиков на стадионе - не чувствуешь, кто и что кричит. Да еще и сам Тайсон повел себя очень вызывающе в этот момент. Чтобы можно было что-то услышать, нужно, чтобы вся трибуна это пела. Для меня это загадка. Ожидаем, что по этому поводу скажет ФФУ", - заявил Саленко.

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