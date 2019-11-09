Гол экс-игрока "Шахтера" признан лучшим голом недели в Лиге Чемпионов. Футбол

Дуглас Коста отметился феноменальными действиями в Москве.

Гол экс-игрока "Шахтера" признан лучшим голом недели в Лиге Чемпионов
Дуглас Коста
Фото: Twitter @kalitelivfutbol

Гол вингера "Ювентуса" Дугласа Косты в ворота московского "Локомотива" признан лучшим в четвертом туре Лиги Чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

На 90+3 минуте, получив мяч в районе боковой линии поля, экс-игрок "Шахтера" совершил сольный проход к воротам "железнодорожников" и, попутно сыграв в "стеночку" с Гонсало Игуаином, мастерски поставил точку в матче.

Благодаря голу Косты, "Старая синьора" не только увезла из Москвы 3 очка, но и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

? Goal of the Week final rankings! ??
? Agree with the order? ????#UCL | @NissanFootball pic.twitter.com/pjaljyHL3w

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 ноября 2019 г.
Сам Коста назвал гол в Москве самым красивым в карьере.

"Когда я пробежал мимо двух защитников, я увидел, что у меня есть место перед воротами, а Игуаин классно отдал мне пас одним касанием. Это самый красивый гол в моей карьере. Я не привык снимать футболку после гола, но это был момент облегчения для меня" - цитирует бразильца Sky Sport Italia.

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