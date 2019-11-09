Украинец Романчук с рекордом Кубка мира выиграл "золото" на этапе в Дохе

Украинскому пловцу Михаилу Романчуку не было равных на дистанции 1500 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Дохе.

При этом уроженец Ровно установил новый рекорд Кубка мира, проплыв дистанцию за 14:51.61.

"Серебро" у чеха Яна Мики (14:58.30), бронзовая медаль досталась венгру Гергели Гюрте (14:59.88).

Отметим, для победителя летней универсиады-2017 это уже вторая медаль, завоеванная на этапе Кубка мира в Дохе – ранее Романчук завоевал "серебро" на дистанции 400 м вольным стилем.