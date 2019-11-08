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2019-11-08
Украинец Руднев стал двукратным чемпионом мира по самбо
Владиславу Рудневу не было равных в категории до 74 кг.
Фото: sambo.net.ua
В корейском Чхонджу завершился первый соревновательный день чемпионата мира по самбо.
В категории до 74 килограммов статус фаворита подтвердил украинец Владислав Руднев, став двукратным чемпионом мира по боевому разделу.
Чемпион Бухареста -2018 в финале победил Истама Курбатова из Узбекистана, сообщается на официальном сайте Федерации самбо Украины.
Напомним, что Владислав также является двукратным чемпионом Европы (2018 - до 74 кг, 2019 - до 82 кг).
Фото: http://sambo.net.ua
Владислав Руднев со своим тренером-отцом
Вторую медаль в копилку украинской сборной добыла Наталья Смаль.
В категории до 72 килограммов самбистка завоевала бронзовую награду.
Фото: sambo.net.ua
Наталья Смаль
Отметим, что турнир в южнокорейской столице продлится до 11 ноября.
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