"Шахтер" свел вничью матч с загребским "Динамо", забив два гола в добавленное время

Результат поединка в Загребе - 3:3.

"Шахтер" свел вничью матч с загребским "Динамо", забив два гола в добавленное время

В четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер"на выезде провел матч с загребским "Динамо" (Хорватия).

Драматический поединок на стадионе "Максимир" в Загребе завершился со счетом 3:3. Два мяча "Шахтер" забил в добавленное время.

"Горняки" отличились уже на 13-й минуте. Жуниор Мораес сделал прострел на Алана Патрика, который с ближнего расстояния поразил ближний угол хорватов.

Уже на 25-й минуте "Динамо" сравнило счет. Петкович выиграл верховую дуэль у двух защитников "Шахтера" и головой отправил мяч в сетку.

На 74-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве: арбитр удалил хавбека Моро, который, имея желтую карточку, пошел в грубый подкат.

Через 5 минут арбитр уравнял составы, удалив Марлоса за грубый подкат сзади.

"Динамо" вышло вперед на 83-й минуте благодаря Иванушицу, который вышел на замену.

Третий мяч в пустые ворота Пятова забил Адеми на 89-й минуте.

В добавленное время, на 90+3 минуте, Мораес ударом головой попал в угол ворот - 3:2.

Через три минуты Тете с пенальти снова сравнивает счет - 3:3.

Напомним, предыдущий поединок "Шахтера" и "Динамо" (Загреб) завершился тоже вничью - 2:2.

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