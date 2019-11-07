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2019-11-07
"Киев-Баскет" потерпел первое поражение в Кубке Европы FIBA
Украинская команда разгромно уступила гостям из Беларуси.
"Киев-Баскет" потерпел первое поражение в групповом раунде Кубка Европы FIBA.
В киевском "Дворце спорта" украинская команда разгромно уступила гостям из Беларуси.
Фото: FIBA
"Киев-Баскет" – "Цмоки-Минск" – 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22
Таким образом, "Цмоки-Минск" со стопроцентным результатом возглавил группу F.
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