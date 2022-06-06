Футболисты сборной Украины прокомментировали поражение от Уэльса

Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Роман Яремчук прокомментировали поражение от Уэльса.

"Не могу описать свои эмоции. Хочу сказать спасибо всем за поддержку, мы ее чувствовали. Я очень горжусь всеми украинцами. Возле стадиона было много украинцев, которые к сожалению не смогли попасть на игру. Очень горжусь быть украинцем. Сегодня все футболисты отдали силы на поле. Мы создали очень много моментов, которые не смогли реализовать, а вратарь Уэльса был на высоте.

Когда вратарь становится игроком матча, это значит, что вторая команда контролировала игру. Не могу сказать, что мы заслуживали на поражение. Это футбол. Надеемся, что все наши главные победы еще впереди. А самой главной победой станет победа над злом и роSSийской агрессией.", — сообщил Зинченко.

"Я никогда не думал, что футбол может сделать больно. Время слез и несбывшихся мечтаний. Мы хотели, чтобы вы улыбались и плакали только от радости. Время, заставляющее плакать от боли.

Но я горжусь тем, что я украинец, потому что мы являемся примером для всех. Мы не сдаемся, какой бы сложная ситуация ни была. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля", – написал Яремчук в Instagram.

Напомним, что сборная Украины проиграла Уэльсу со счетом 0:1 в финальном матче плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Таким образом, наша сборная не сумела попасть на мундиаль в Катаре.