"Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины. Футбол

У трофея впервые с 2015 года будет новый обладатель.

"Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины
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Фото: ФК Шахтер Донецк

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/20 между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

После мощной атаки "Шахтера" счет в матче открыли динамовцы: на 23-й минуте Сидорчук пробил издали и попал в верхний угол ворот Пятова.

Благодаря голу Степаненко "горянкам" удалось перевести матч в овертайм. На 109-й минуте Попов ударом головой снова вывел киевлян вперед.

Таким образом в сезоне 2019/20 Кубок Украины сменит обладателя. Напомним, "Шахтер" четыре раза подряд выигрывал украинский футбольный трофей.

"Горняки" рекордных 13 раз были обладателями Кубка Украины.

"Динамо" выигрывало Кубок 11 раз.

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