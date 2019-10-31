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2019-10-31
"Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины. Футбол
У трофея впервые с 2015 года будет новый обладатель.
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Фото: ФК Шахтер Донецк
В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/20 между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.
После мощной атаки "Шахтера" счет в матче открыли динамовцы: на 23-й минуте Сидорчук пробил издали и попал в верхний угол ворот Пятова.
Благодаря голу Степаненко "горянкам" удалось перевести матч в овертайм. На 109-й минуте Попов ударом головой снова вывел киевлян вперед.
Таким образом в сезоне 2019/20 Кубок Украины сменит обладателя. Напомним, "Шахтер" четыре раза подряд выигрывал украинский футбольный трофей.
"Горняки" рекордных 13 раз были обладателями Кубка Украины.
"Динамо" выигрывало Кубок 11 раз.
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