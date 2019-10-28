Делегация "Манчестер Юнайтед" отправляется к наследному принцу Саудовской Аравии. Футбол

Делегация "Манчестер Юнайтед" совершит визит в Саудовскую Аравию на фоне слухов о продаже клуба, сообщает специализированный сайт fapl.ru.

В конце этого месяца в Саудовской Аравии пройдет инвестиционный форум Future Investment Initiative, организуемый королевской семьей, а одним из участников этого мероприятия станет делегация "Юнайтед", уточняет издание.

Ранее прессе стало известно, что Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, готов предпринять третью попытку выкупить "красных дьяволов" у семейства Глэйзеров.

Предполагается, что бин Салман использует возможность посещения форума представителями Глэйзеров, чей клуб оценивается фондовой биржей в 2 млрд фунтов.

Добавим, что состояние семьи бин Салмана оценивается в 1 триллион фунтов, поэтому Мухаммед может стать одним из самых могущественных инвесторов в футболе, если все-таки осуществит желаемое.

Напомним, американское семейство Глэйзеров, владеющее клубом с "Олд Траффорд" с 2005 года, отклонило уже два предложения бин Салмана, который был готов расстаться с суммой в 3 млрд фунтов.

Оба раза Глэйзеры отвечали, что "Юнайтед" не продается - ни за какие деньги. Однако теперь у бин Салмана появился повод считать, что обстоятельства изменились.

Стало известно, что Кевин Глэйзер, один из детей покойного Аврама Глэйзера, принял решение ковертировать свою 13-процентную долю в торгуемые на фондовой бирже акции.

По слухам, и другие Глэйзеры уже не так уверены, что готовы продолжать держать акции футбольного клуба, чей бренд по-прежнему очень высоко ценится, несмотря на затяжной упадок в спортивном отношении.