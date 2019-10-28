Непобедимый украинец Богачук эффектным нокаутом завоевал титул WBC Continental

Тайлер Брансон смог продержаться лишь 4 раунда.

Фото: скриншот

В ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (16–0, 16 КО) одержал в 4-м раунде победу над Тайлером Брансоном (28–7–3, 25 КО), завоевав титул WBC Continental Americas Championship.

Таким образом Богачук одержал 16-ю победу на профессиональном ринге в 16-ти боях.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Роскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии АРоскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии А
Чемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназииЧемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназии
Украинец сенсационно выиграл чемпионат мира U-20 по шахматамУкраинец сенсационно выиграл чемпионат мира U-20 по шахматам
В матче чемпионата Турции голкипер схлопотал глупейшую красную карточку уже на 20 секундеВ матче чемпионата Турции голкипер схлопотал глупейшую красную карточку уже на 20 секунде
Дарья Белодед выиграла турнир в Абу-ДабиДарья Белодед выиграла турнир в Абу-Даби
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец сенсационно выиграл чемпионат мира U-20 по шахматамУкраинец сенсационно выиграл чемпионат мира U-20 по шахматам
Украинец Гвоздик проиграл роSSиянину и потерял чемпионский титулУкраинец Гвоздик проиграл роSSиянину и потерял чемпионский титул
Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. ФутболУкраинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол
Беринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бойБеринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бой
На чемпионате мира по борьбе Украина завоевала третью медальНа чемпионате мира по борьбе Украина завоевала третью медаль
Премьерный соперник Усика по хэвивейту перед боем с украинцем добыл победу впечатляющим нокаутомПремьерный соперник Усика по хэвивейту перед боем с украинцем добыл победу впечатляющим нокаутом
Женская сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксуЖенская сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу
Ломаченко завоевал третий чемпионский поясЛомаченко завоевал третий чемпионский пояс
Определена дата и место проведения боя за титул IBF между Деревянченко и ГоловкинымОпределена дата и место проведения боя за титул IBF между Деревянченко и Головкиным
Украина завоевала первую награду чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэУкраина завоевала первую награду чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ
Последние новости
Подгружаем последние новости