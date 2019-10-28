Непобедимый украинец Богачук эффектным нокаутом завоевал титул WBC Continental

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В ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (16–0, 16 КО) одержал в 4-м раунде победу над Тайлером Брансоном (28–7–3, 25 КО), завоевав титул WBC Continental Americas Championship.

Таким образом Богачук одержал 16-ю победу на профессиональном ринге в 16-ти боях.