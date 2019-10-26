Юный голкипер "Ренна" установил рекордное достижение Лиги Европы. Футбол

Пепе Боне идет только 17-й год.

Юный голкипер "Ренна" установил рекордное достижение Лиги Европы
Пепе Боне
Фото: ФК Ренн

В группе Е Лиги Европы в рамках третьего тура "Ренн" принимал румынский ЧФР "Клуж" и уступил 0:1.

Матч изобиловал потрясениями.

Всё началось с удаления на 5-й минуте голкипера хозяев Эдуара Менди, прервавшего борцовским приемом опасный прорыв румынского нападающего.

Отметим, что французский клуб понес двойное наказание – заменивший Эдуара в воротах Пепе Боне не сумел отразить удар Чиприяна Дяка со штрафного удара - 0:1.

Добавим, что Боне стал самым юным голкипером в истории Лиги Европы. На момент матча Пепе исполнилось 16 лет и 254 дня.

Также, для Боне данный поединок стал дебютным в футболке "Ренна".

Что касается хода поединка, то на 46-й минуте французский клуб остался и вовсе вдевятером – красную карточку увидел перед собой Эдуарду Камавинга.

На 82-й минуте рефери показал еще одну красную карточку, на этот раз игроку "Клужа" Матео Сушичу.

После проигрыша румынам "Ренн" продолжает замыкать групповой квартет, набрав всего 1 очко.

"Клуж" преследует лидера – шотландский "Селтик", команды разделяет 1 очко.

Обзор матча "Ренн" - "Клуж" - на официальном сайте УЕФА.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола из-за проигрыша команды, где играет его сынКоломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола из-за проигрыша команды, где играет его сын
Чемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназииЧемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназии
Гвоздик выписан из медицинской клиникиГвоздик выписан из медицинской клиники
Роскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии АРоскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии А
Дарья Белодед выиграла турнир в Абу-ДабиДарья Белодед выиграла турнир в Абу-Даби
Блок рекламы


Похожие новости
"Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" в матче Лиги Европы. Футбол"Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" в матче Лиги Европы. Футбол
ФИФА открыла производство против "Динамо" и немецкой "Боруссии". ФутболФИФА открыла производство против "Динамо" и немецкой "Боруссии". Футбол
Малиновский забил дебютный гол за "Аталанту" в матче Лиги чемпионов. Футбол
Южненский "Химик" победил пятикратного чемпиона Чехии в матче Лиги чемпионовЮжненский "Химик" победил пятикратного чемпиона Чехии в матче Лиги чемпионов
"Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в отборе Лиги чемпионов УЕФА"Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в отборе Лиги чемпионов УЕФА
Коломойский заявил о возможном возрождении ФК "Днепр". ФутболКоломойский заявил о возможном возрождении ФК "Днепр". Футбол
В матче чемпионата Турции голкипер схлопотал глупейшую красную карточку уже на 20 секундеВ матче чемпионата Турции голкипер схлопотал глупейшую красную карточку уже на 20 секунде
УЕФА запретил матчи между командами из РоSSии и Косово. ФутболУЕФА запретил матчи между командами из РоSSии и Косово. Футбол
Футбольный агент на судебном заседании обвинил Фергюсона в договорном матчеФутбольный агент на судебном заседании обвинил Фергюсона в договорном матче
Матч "Барселона" - "Реал" перенесен на неопределенный срок. ФутболМатч "Барселона" - "Реал" перенесен на неопределенный срок. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости