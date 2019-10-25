Сборная Украины поднялась на 3 позиции в обновленном рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины поднялась на три позиции и теперь занимает 22-е место.

Самый значительный восходящий тренд продемонстрировала сборная РоSSии, которая поднялась сразу на 5 позиций и занимает 37-е место.

Рейтинг по-прежнему возглавляет Бельгия. В тройке - сборные Франции и Бразилии .

Соперник украинцев по отбору Евро-2020 - сборная Португалии опустилась на шестое место, пропустив вперед Уругвай. Сербия идет 33-й, Люксембург - 96-м, а Литва - 132-й.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко, за тур до окончания группового этапа Евро-2020, уже обеспечили себе первое место в группе B.

Следующий матч наша национальная команда сыграет 17 ноября против Сербии.

Рейтинг ФИФА:

Бельгия – 1755 очков Франция - 1726 Бразилия - 1715 Англия - 1651 Уругвай - 1642 Португалия - 1632 Хорватия - 1631 Испания - 1625 Аргентина - 1617 Колумбия - 1615

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