Сборная Украины поднялась на 3 позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Подопечные Андрея Шевченко оккупировали 22-ю строчку.
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных сборных.
Сборная Украины поднялась на три позиции и теперь занимает 22-е место.
Самый значительный восходящий тренд продемонстрировала сборная РоSSии, которая поднялась сразу на 5 позиций и занимает 37-е место.
Рейтинг по-прежнему возглавляет Бельгия. В тройке - сборные Франции и Бразилии.
Соперник украинцев по отбору Евро-2020 - сборная Португалии опустилась на шестое место, пропустив вперед Уругвай. Сербия идет 33-й, Люксембург - 96-м, а Литва - 132-й.
Напомним, подопечные Андрея Шевченко, за тур до окончания группового этапа Евро-2020, уже обеспечили себе первое место в группе B.
Следующий матч наша национальная команда сыграет 17 ноября против Сербии.
Рейтинг ФИФА:
- Бельгия – 1755 очков
- Франция - 1726
- Бразилия - 1715
- Англия - 1651
- Уругвай - 1642
- Португалия - 1632
- Хорватия - 1631
- Испания - 1625
- Аргентина - 1617
- Колумбия - 1615
…
- 22 УКРАИНА - 1536
- 33 Сербия - 1485
- 96 Люксембург - 1248
- 132 Литва - 1086
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25.10.2019 21:26