Сборная Украины поднялась на 3 позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Подопечные Андрея Шевченко оккупировали 22-ю строчку.

Сборная Украины поднялась на 3 позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Украины
Фото: facebook.com/fcdynamoua

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины поднялась на три позиции и теперь занимает 22-е место.

Самый значительный восходящий тренд продемонстрировала сборная РоSSии, которая поднялась сразу на 5 позиций и занимает 37-е место.

Рейтинг по-прежнему возглавляет Бельгия. В тройке - сборные Франции и Бразилии.

Соперник украинцев по отбору Евро-2020 - сборная Португалии опустилась на шестое место, пропустив вперед Уругвай. Сербия идет 33-й, Люксембург - 96-м, а Литва - 132-й.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко, за тур до окончания группового этапа Евро-2020, уже обеспечили себе первое место в группе B.

Следующий матч наша национальная команда сыграет 17 ноября против Сербии.

Рейтинг ФИФА:

  1. Бельгия – 1755 очков
  2. Франция - 1726
  3. Бразилия - 1715
  4. Англия - 1651
  5. Уругвай - 1642
  6. Португалия - 1632
  7. Хорватия - 1631
  8. Испания - 1625
  9. Аргентина - 1617
  10. Колумбия - 1615

  • 22 УКРАИНА - 1536
  • 33 Сербия - 1485
  • 96 Люксембург - 1248
  • 132 Литва - 1086

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