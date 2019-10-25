Капитан "Реала" получил штраф в размере 1 млн евро за неуплату налогов

Испанская налоговая беспощадна.

Капитан "Реала" получил штраф в размере 1 млн евро за неуплату налогов
Серхио Рамос
Фото: Джейм Куин АФП

Испанское казначейство выписало капитану "Реала" и сборной Испании Серхио Рамосу штраф в размере 1 млн евро за неуплату налогов, сообщает El Mundo.

33-летний Рамос обвиняется в нарушении налогового законодательства об имиджевых правах в период с 2012 по 2014 года.

Несмотря на то, что испанец уже выплатил половину данной суммы, он отрицает свою вину и утверждает, что уплачивал налоги в соответствии с испанским законом.

Серхио намерен оспорить данное решение суда с возможностью возврата уже заплаченных средств.

Рамос в нынешнем сезоне провел 15 матчей за "бланкос" во всех турнирах и забил один гол.

В прошлом туре "Реал" на выезде минимально уступил "Мальорке" (0:1) и уступил в Ла Лиге пальму первенства "Барселоне".

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